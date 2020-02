Martedì J-Ax all’Oriocenter

Suona dal vivo e firma i cd Appuntamento martedì 4 febbraio alle 17,30: «ReAle», uscito da una settimana, è già in testa alla classifica Fimi.

Martedì a partire dalle ore 17,30, al primo piano nella zona «Emporio Armani – Scotch & Soda» dell’Oriocenter J-Ax sarà ospite del centro commerciale per l’Instore Tour del suo nuovo album «ReAle». Si esibirà in un «live unplugged» e incontrerà i fan per il firma-copie del suo nuovo cd.

A cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista, «Il bello d’esser brutti» (gennaio 2015) è uscito da pochissimi giorni, il 24 gennaio 2020 «ReAle», il nuovo album composto da 18 tracce, prodotto e distribuito da Sony Music Italy. A una sola settimana dall’uscita ha conquistato il primo posto della classifica Fimi Gfk degli album più venduti e il singolo apripista dell’album, «La mia hit» (uscito il 10 gennaio), ha raggiunto la vetta della classifica EarOne come brano più trasmesso della settimana dalle radio.

Una carriera lunga ormai 25 anni quella di J-Ax, che conta 56 dischi di platino, oltre 500 milioni di visualizzazioni su YouTube e 2 milioni e 300 mila followers su Instagram. Nel nuovo album il rapper, ex Articolo 31, sottolinea la necessità di restare con i piedi per terra e di essere «veri». Molte le collaborazioni e i «feat» con importanti artisti: «Supercalifragili» ospita Annalisa & Luca Di Stefano, in «Beretta» troviamo Boomdabash, nel brano «Pericoloso» Chadia Rodriguez, ne «La mia hit» c’è Max Pezzali e ancora in «Siamesi» la voce di Paola Turci, fino a Sergio Sylvestre, Il Cile, Enrico Ruggeri, Il Pagante e Jake La Furia.

