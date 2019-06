Miss Italia, nuove selezioni a Chiuduno

Regionali, c’è già una bergamasca Nuove selezioni sabato 15 giugno per il concorso di bellezza Miss Italia. Gaia Trussardi, 21 anni, già passata alle regionali farà da madrina.

Nuove selezioni in Bergamasca per il concorso di Miss Italia. Ce ne sarà una in territorio bergamasco anche sabato 15 giugno, al Golf Club La Rossera di Chiuduno.

Le neo-iscritte a Miss Italia verranno sottoposte a casting a partire dalle ore 16. Le promosse del casting a La Rossera e le concorrenti già precedentemente abilitate a partecipare alle selezioni dalle ore 17 poseranno per shooting fotografici sul green dei golfisti. La gara di bellezza inizierà alle 20,30 e le protagoniste dovranno sfilare in costume – body del concorso, in look casual e abito classico. Per le protagoniste della volata decisiva è previsto il saggio artistico.

La vincitrice riceverà la fascia di Miss La Rossera by Miss Italia; l’organizzatrice Alessandra Riva comunicherà ad inizio serata quante concorrenti, oltre alla prima classificata, verranno ammesse alle finali regionali del concorso. Al Golf Club sfileranno come madrine la milanese Giorgia Cappellato, 24 anni, ex campionessa d’Italia di ginnastica, e la ballerina bergamasca Gaia Trussardi, 21. Gaia sta partecipando all’edizione di quest’anno ed è già ammessa alle finali regionali avendo vinto la fascia Miss Valle Seriana a Nembro nel mese di febbraio. Le ultime due lombarde che hanno trionfato in finale a Miss Italia sono bergamasche: Eleonora Resta nel 1985 e Rosangela Bessi nel 1990.

