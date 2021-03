«Musica per la Rinascita»

Il 18 sera concerto in Duomo Le celebrazioni del 18 marzo a Bergamo, per le vittime del Covid-19, si concluderanno nella serata con il maestro Damiana Natali che in Duomo, dirigerà 80 artisti ed eseguirà la propria composizione Dona Pacem. Il concerto alle 21, sarà trasmesso in diretta da Bergamo TV.

«Musica per la Rinascita» sarà un momento musicale di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid e, in occasione della prima Giornata nazionale delle vittime del coronavirus, rientra nelle tappe delle celebrazioni istituzionali previste dalla Curia di Bergamo e dal Comune di Bergamo: si terrà il 18 marzo alle 21 nel Duomo di Bergamo.

Il memoriale musicale è un atto di grande coraggio ed un segnale di vera rinascita e speranza, realizzato con il sostegno della Banca Intesa Sanpaolo. Il momento musicale avverrà a porte chiuse con la sola partecipazione di personalità istituzionali ma sarà trasmesso in diretta da Bergamo Tv.

Damiana Natali

Vi parteciperanno, con ogni attenzione e precauzione sanitaria, 80 artisti sotto la direzione d’orchestra del maestro Damiana Natali, l’Orchestra Ars Armonica, il Coro Città Piazzola sul Brenta, ed i solisti, nomi internazionali della lirica che canteranno per questa celebrazioni cosi sentita: il soprano Federica Vitali, il contralto Anna Maria Chiuri, il tenore Ivan Defabiani, il basso Marco Spotti.

Tra i brani in programma anche un brano composto e dedicato da Damiana Natali, Dona Pacem per coro, solisti ed orchestra. Un’opera scritta in ricordo delle persone che ci hanno lasciato ma anche per donare pace ai viventi e all’umanità intera, quale augurio di rinascita e di collaborazione tra nazioni e generazioni. La pace rimane un grande dono di tutti, da condividere e rispettare. Un augurio per il bene universale e la comunione di tutti gli spiriti e i popoli. Nella sua scrittura fonde richiami di varie tradizioni musicali: occidentale, orientale, cristiana, araba ed ebraica. Nel finale tutto confluisce in un grandioso Amen, come esortazione che la pace avvenga, cioè Così Sia.

Durante la celebrazione verranno eseguiti brani di A. Vivaldi dal Gloria RV 589 Gloria in excelsis Deo, Laudamus Te, Qui sedes, Cum sancto Spiritu; di W. A. Mozart dalla Messa da Requiem in re min K 626 per soli coro ed orchestra, Kyrie, Dies irae,Tuba mirum, Rex Tremendae, Confutatis, Lacrimosa, Benedictus; di G. F. Händel (1685-1759) dall’Oratorio Messiah Alleluja; di D. Natali (viv.) il Dona Pacem per soli coro ed orchestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA