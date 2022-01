Negli occhi vividi, i ricordi d’infanzia: «Il tempo rimasto» al Conca Verde - Video La vita passata e quella che resta nei racconti degli anziani raccolti in un documentario di rara bellezza e intensità realizzato da Daniele Gaglianone in programma al Conca Verde lunedì 24 gennaio. Abbiamo intervistato il regista.

Gli occhi lucidi, la voce a volte rotta dalla commozione, ma c’è anche tanta vita e molta ironia nei racconti degli anziani che Daniele Gaglianone (La mia classe, Ruggine, Nemmeno il destino) ha raccolto nel documentario «Il tempo rimasto» in programmazione a Bergamo al cinema Conca Verde lunedì 24 gennaio alle 21 (per acquistare il biglietto clicca qui).

Guarda l’intervista al regista.

Il regista vuole scandagliare quel tempo in cui un essere umano ha già vissuto la sua vita ed è in attesa dell’inevitabile. Un tempo di sospensione, uno stato d’animo particolare che Gaglianone, con uno stile molto personale e un montaggio ricercato ma allo stesso tempo naturale, riesce a catturare attraverso le parole, gli sguardi e i silenzi degli anziani che ha di fronte. Le storie d’infanzia risvegliano emozioni tutt’altro che sopite e diventano così presenti e vivide che arrivano come lame al petto degli spettatori, a volte lacerando, a volte cullando il cuore.

Ne scaturisce un collage armonico e prezioso che fa del film un racconto commovente e allegro: un inno alla vita, a ogni attimo prezioso.

Guarda il trailer del film

