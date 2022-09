Operazione anti-bracconaggio tra Bergamo e Brescia: 7 persone denunciate

Sette persone denunciate, sequestrati 92 esemplari vivi (e 204 già morti) di uccelli appartenenti a specie particolarmente protetta. Inoltre, sono stati sequestrati 241 mezzi di caccia non consentiti, tra cui trappole «sep», «prodine» e varie reti per uccellagione, una pinza e un punteruolo per la manomissione e la contraffazione degli anelli identificativi inamovibili (sigilli di Stato), vari fucili e 253 cartucce a munizione spezzata e un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico. È questo il risultato dell’operazione «Balia nera» conclusa nella giornata di giovedì 22 settembre a Brescia dalla Sezione operativa anti-bracconaggio e reati in danno degli animali del raggruppamento dei Carabinieri nel nucleo Cites, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo e la collaborazione delle associazioni Cabs e Lipu, volta a reprimere fenomeni di bracconaggio nelle valli lombarde.