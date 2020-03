Partecipa a «Mille voci per Bergamo»

Il progetto musicale: l’appello di 3 giovani Chi è interessato potrà filmarsi mentre canta la canzone ideata da tre bergamaschi, la suona, oppure la balla e inviarla entro lunedì 13 aprile.

«Siamo gli organizzatori dell’iniziativa «1000 Voci per Bergamo», un progetto musicale dedicato alla nostra città - spiegano tre giovani bergamaschi Anna Zanchi, Mattia Vassalli e Michele Leidi –. Abbiamo inciso una canzone intitolata “La mia città”, dedicata a Bergamo, e sabato 28 marzo l’abbiamo condivisa sui social grazie alla nostra pagina Facebook ufficiale. Insieme alla traccia audio abbiamo messo a disposizione gli accordi del brano. L’obiettivo, il nostro piccolo sogno, è diffondere la canzone, che lancia un messaggio di speranza per Bergamo, e creare un video musicale che coinvolga chiunque vorrà partecipare. Chi è interessato potrà filmarsi mentre canta la canzone, la suona, oppure la balla e inviarci il tutto entro lunedì 13 aprile. Ogni forma d’arte e ben accetta! Poi creeremo il video con tutti i contributi ricevuti». Per chi è interessato basta consultare la pagina Facebook «1000 Voci per Bergamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA