Pasolini e Léaud, l’omaggio

al Bergamo film meeting Da sabato 9 al 17 marzo, via alla kermesse vera e propria, con quasi 180 film tra lungometraggi, documentari e corti, incontri, sezioni speciali dedicate a Pasolini e Léaud.

Parte con un «tutto esaurito» la 37esima edizione del Bergamo Film Meeting. Altissima è stata infatti l’adesione all’evento inaugurale, che si annuncia di grande prestigio. Alle 20.30 di venerdì 8 marzo nell’Aula magna dell’Università, in Sant’Agostino, Jeff Mills, dj e produttore, tra i fondatori della musica elettronica, propone per la prima volta in Italia la sonorizzazione completa di «Metropolis», capolavoro del 1926 del regista Fritz Lang. Nel pomeriggio nello spazio espositivo di Porta Sant’Agostino è stata inaugurata la sezione dedicata alle contaminazioni tra cinema e arte contemporanea con la mostra di Nathalie Djurberg e Hans Berg, artisti svedesi Leone d’Argento alla Biennale di Venezia del 2009.

Da sabato 9 marzo al 17 marzo, via alla kermesse vera e propria, con quasi 180 film tra lungometraggi, documentari e corti, incontri, sezioni speciali dedicate a Pasolini e Léaud, e persino una striscia quotidiana di fumetti: per 10 giorni Bergamo sarà una città nella quale respirare cinema. Il servizio di Bergamo Tv.

