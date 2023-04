Pasqua alla scoperta dei beni Fai: a Bergamo picnic nei giardini di Palazzo Moroni

Domenica 9 e lunedì 10 aprile, in occasione delle festività pasquali, il Fai invita il pubblico a visitare Palazzo e Giardini Moroni, per trascorrere del tempo immersi nella natura, alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore di Bergamo Alta, grazie all’iniziativa picnic nell’ortaglia di Palazzo Moroni. In entrambe queste giornate di festa, sarà possibile visitare il bene del Fai e concedersi un rilassante picnic sul prato dell’ortaglia, tra balle di fieno e splendidi panorami. Sarà possibile prenotare un cestino da picnic, contenente gustose pietanze, stoviglie in latta smaltata, posate, bicchieri, tovaglioli e un comodo plaid, contattando l’Enoristorante La Tana al link: https://shop.tanaristorante.it/prodotto/picnic-nei-giardini-di-palazzo-moroni/.