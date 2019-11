Pienone per Giordana Angi a Orio

Venerdì 15 arriva Alberto Urso In tantissimi a Oriocenter nel pomeriggio di venerdì 8 novembre per Giordana Angi, a Orio al Serio in occasione dell’uscita del suo nuovo album «Voglio essere tua». Firmacopie e minilive per i fan della cantautrice italiana che si è classificata seconda alla 18a edizione del talent show «Amici di Maria De Filippi», vincendo il premio della critica Tim.

Il nuovo album uscito l’11 ottobre è stato preceduto dal successo di «Casa», pubblicato ad aprile 2019, che si è aggiudicato il disco d’oro sia per il singolo che per l’album ed ha presenziato per 8 settimane nella Top10 Fimi Gfk dei dischi più venduti in Italia. Il nuovo album «Voglio Essere Tua», composto da dieci brani, di cui due in francese, racconta di tutte le sfumature dell’amore e il video di «Stringimi più forte» su YouTube ha già realizzato più di 5,9 milioni di visualizzazioni. L’appuntamento si è svolto al primo piano del centro commerciale vicino a Mango.

Giordana Angi a Orio, in tantissimi ad ascoltarla

(Foto by Colleoni)

Venerdì 15 novembre sarà invece la volta di Alberto Urso che presenterà «Il sole ad est». Anche per lui l’instore si svolgerà alle ore 17.30 al primo piano, vicino a Mango. L’attesissimo vincitore dell’ultima edizione di «Amici», classe 1997, tenore e polistrumentista, nel suo nuovo disco composto da 8 brani, presenta anche inediti scritti da Kekko dei Modà ed Ermal Meta, un brano scritto da Giordana Angi e un pezzo che porta la firma di Briga, che aveva a sua volta partecipato al talent di Maria De Filippi nel 2015.

