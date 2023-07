Pinguini, grande show a San Siro. «Siamo come una fabbrichetta della Val Seriana»

Il programma dello show comprende un susseguirsi di colpi di scena, spettacoli pirotecnici, luci, proiezioni, citazioni e un’alternanza tra momenti da ballare e altri durante i quali pensare. «Abbiamo lavorato tanto sulla scaletta - hanno raccontato - e sulle idee sceniche legate ai nostri singoli talenti. C’è anche un dj set con un medley di tutti successi rimasti fuori dalla scaletta. Il quadro è quello di uno spettacolo che non è fatto per essere contemplato ma per risultare continuamente sorprendente». Una festa pensata in grande, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che in oltre due ore di spettacolo hanno riassunto la storia di una giovane band che dai piccoli club è arrivata oggi a riempire, ripetutamente, tutti o quasi gli stadi di un tour. «Essere una band oggi - hanno spiegato i Pinguini - è diverso da essere un artista solista. Nel live non c’è un solo ”iron man”, perché in sei possiamo alternarci e costruire quell’equilibrio che è una delle cose più importanti sul palco. Fare rock’n’roll conta, ma lo spettacolo si fa anche con morigeratezza, capendo bene come muoversi». La ricetta del «sei al prezzo di uno» rappresenta la formula magica che i Pinguini Tattici Nucleari hanno deciso di mettere in scena anche in questo tour.