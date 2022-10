Pinguini, sold out in 12 ore il concerto a San Siro

Soddisfazione incredibile per i Pinguini Tattici Nucleari che a tempo record hanno riempito lo stadio di San Siro per il loro concerto in programma l’11 luglio 2023 a Milano. «Avete riempito San Siro in 12 ore. Ci vuole tanto, tanto cuore. Grazie mille, siete incredibili» è il loro post su Facebook e Instagram a corredo della fotografia pubblicata qui sopra.