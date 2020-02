«Pinguini Tattici» ai vertici delle classifiche Raddoppia la data al Mediolanum Forum Cresce l’attesa per il tour nei palazzetti dei Pinguini Tattici Nucleari, stabili ai vertici della classifiche dopo Sanremo.

Continua il successo del singolo Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, stabile ai vertici delle classifiche streaming e radio. Dopo il terzo posto alla 70aedizione del Festival di Sanremo, i Pinguini sono pronti ad abbracciare il pubblico in «Fuori dall’hype Ringo Starr instore tour», cinque appuntamenti nelle principali città italiane.

Il nuovo progetto discografico è uscito negli store e sulle piattaforme digitali il 7 febbraio, e oltre alle 10 tracce di «Fuori dall’hype» contiene le nuove versioni di «Irene» e di «Cancelleria», riarrangiate e rimasterizzate, e tre brani inediti: «Ringo Starr», stabile al primo posto della top 50 Italy di Spotify Italia e ai primi posti della Top5 radio; «Bergamo» e «Ridere», scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco. Il primo appuntamento della serie di incontri che porterà i Pinguini Tattici Nucleari in giro per l’Italia è per mercoledì 12 febbraio alla Feltrinelli di Milano (piazza Piemonte).

Nel frattempo cresce l’attesa per il tour nei palazzetti, che arriverà a Pordenone (27 febbraio), Milano (29 febbraio, sold out), Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo) e Torino (16 marzo), per chiudere con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa. Info: www.bpmconcerti.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA