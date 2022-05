«Pooh - Nell’Anima», un docu-film con i video dei fan - Guarda il trailer

Una vera e propria call to action per raccogliere volti, voci e racconti che diventeranno protagonisti del nuovo docufilm «Pooh - Nell’Anima» prodotto da One More Pictures, in coproduzione con Toed, in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari, dedicato alla storica band. È stata presentata giovedì 26 maggio a Cannes l’originale iniziativa che ha l’intento non solo di coinvolgere i fan in un importante progetto ma anche quello di far conoscere alle nuove generazioni quel modo di scrivere e sentire la musica molto più vicina a quella moderna di quanto si possa pensare.

Il video trailer per il docufilm «Pooh - nell'Anima»

Manuela Cacciamani «L’affetto che ha legato i Pooh ai loro fan è qualcosa di incredibile, forse di unico- ha esordito Manuela Cacciamani, produttrice di One More Pictures-. Per 50 anni intere generazioni li hanno accompagnati in un viaggio straordinario fatto di canzoni ed emozioni oltre le mode e i generi musicali. Ne sono testimonianza non solo i successi di vendita dei loro dischi ma anche la costante presenza nelle tantissime tournée che li hanno visti protagonisti lungo la penisola per cinque decenni. Ecco perché, insieme al desiderio di raccontare questa meravigliosa band, abbiamo voluto ricreare questo legame con i fan attraverso la testimonianza e il racconto di come le canzoni hanno cambiato la loro vita. Scopriremo così che la loro musica non si è fermata e continua ancor oggi ad emozionare ragazze e ragazzi di tutte le età».



«Questo docu-film non è solo un omaggio a una delle band più iconiche della musica pop italiana, i cui brani hanno segnato un’epoca, ma vuole raccontarne il forte legame con il grande pubblico costruito negli anni – ha dichiarato Fabrizio Zappi, direttore Rai Documentari -. Per questo abbiamo sposato questo progetto trasversale all’insegna della contaminazione dei linguaggi che intende abbracciare il variegato pubblico della rete ammiraglia Rai in tutte le sue sfaccettature».



Maria Sole Pollio «Sono molto onorata di prendere parte a questo grande progetto – ha spiegato Mariasole Pollio- e di essere portavoce della storia di una delle band più amate di sempre, quella dei Pooh. Mi rendo conto che le loro canzoni hanno scandito e accompagnato la vita di tante generazioni, compresa questa, che è la mia. La bellezza è quella di ritrovarsi a qualsiasi età, da quella di noi teen a quella dei miei genitori o dei miei nonni, nei loro testi e negli argomenti sempre attuali e all’avanguardia che hanno trattato e che ci rendono parte, anche dopo decenni, di un’unica voce: la loro. Il mio personaggio all’interno del docufilm sarà il fil rouge che ci racconta attraverso le loro canzoni questa straordinaria storia di musica, amore e amicizia durata più di 50 anni, ma sempre contemporanea. Siamo pronti a dare il massimo per far rivivere a tutti quelli che ci guarderanno l’incredibile successo dei Pooh».