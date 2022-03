Pop, rock, violini e ventriloqui al Filodrammatici: ecco il cartellone

Dai concerti musicali al teatro e al cabaret, in quasi tre mesi di programmazione che riporta in scena il Teatro Filodrammatici di Treviglio. Si alza così il sipario per la nuova stagione proposta dall’associazione «Arte e cultura Treviglio», che attraverso 15 appuntamenti si rivolge a tutte le fasce d’età, bambini compresi. Ieri mattina, 1° marzo, la presentazione del programma, da parte del presidente della realtà associativa Erik Molteni e del direttore artistico Alberto Galli. Sono 11 le iniziative musicali in calendario, iniziano venerdì 4 marzo con l’omaggio a Lucio Dalla e l’ausilio delle testimonianze di persone vicine al cantautore bolognese, per terminare il 28 maggio con il tributo alla Pfm, alla presenza del bassista cofondatore del gruppo Giorgio «Fico» Piazza. Altri concerti riproporranno canzoni del festival di Woodstock (11 marzo), di Pino Daniele (18 marzo), del Rock and roll (25 marzo), di Sting (15 aprile), Frank Sinatra (29 aprile) e Lucio Battisti (6 maggio). Spazio anche alle magie del violino con la «New pop orchestra» (1 aprile): non mancheranno un concerto jazz rock (22 aprile) con una suite scritta e dedicata al fiume Mosa, inoltre l’esibizione di un trio in brani di carattere operistico del periodo romantico italiano (13 maggio).