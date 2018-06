Record di ascolti per la Hunziker

Vince anche per le donne maltrattate Si chiude la prima edizione di «Scommettiamo che?» insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Battaglia vinta anche contro i femminicidi.

Chiude in bellezza «Vuoi scommettere?», il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Giovedì sera l’ultima puntata di questa prima edizione ha vinto la gara degli ascolti con 3,2 milioni di telespettatori, battendo i 3 milioni di «Don Matteo 10» su Rai1.

Sfida vinta per madre e figlia che già al debutto si erano conquistate gli elogi del direttore di rete Giancarlo Scheri: «Michelle Hunziker è stata una perfetta padrona di casa, vulcanica e istrionica. Aurora Ramazzotti un’inviata speciale meravigliosa». E sfida vinta anche per la battaglia dell’associazione Doppia Difesa onlus che si batte contro i femminicidi e di cui Hunziker è fondatrice e testimonial: la presentatrice ha ottenuto un impegno sottoscritto da tutti i maggiori partiti politici per approvare la proposta di legge Codice Rosso per evitare che le donne siano uccise mentre attendono il giudizio per coloro che le perseguitano.

