«Rinascerò, rinascerai», il video

interpretata anche nella lingua dei segni «Rinascerò, rinascerai - In lingua dei segni italiana». La posta sulla sua pagina Fb Roby Facchinetti e Elisabetta Maio, presidente dell’associazione «Conosci Lis» con sede a Cene, ha interpretato la canzone simbolo di Bergamo in questi mesi di Covid.

«Il video che ha realizzato insieme ai volontari dell’associazione, è troppo bello, importante, significativo e molto utile per far conoscere il messaggio di questo progetto proprio a tutti» ha scritto il cantante bergamasco che ringrazia per l’interpretazione.

Intanto sabato 11 luglio, in occasione del primo anniversario dell’associazione «Conosci Lis», è stato organizzato un minuto di silenzio in memoria del sindaco Giorgio Valoti, alle 15 in piazza Italia, a Cene. A seguire una visita guidata del Parco Paleontologico di Cene, visita anche accessibile in Lis. Per info [email protected].

