Sabato 14 Bergamo canta Ligabue Al Creberg Teatro «Balliamo sul mondo»

Al Creberg Teatro «Balliamo sul mondo» Grande musica e festa il 14 dicembre al Creberg Teatro Bergamo: arriva il tanto atteso «Balliamo sul mondo», il musical con i più grandi successi di Luciano Ligabue.

Dopo aver raccolto grandi consensi di pubblico e critica a Milano, «Balliamo sul mondo» approda a Bergamo sabato 14 dicembre alle 21.Uno spettacolo musicale tutto italiano, una storia inedita e originale, un gruppo di grandi voci: si tratta di un musical nato da un’idea di Matteo Forte (Managing Director Stage Entertainment Italy) e Roberto Razzini (Managing Director Warner Chappell Music), con la firma di Chiara Noschese alla regia e al testo originale.

I 13 protagonisti, lungo 2 atti e 20 canzoni del «Liga», si raccontano e cantano nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell’età adulta 10 anni dopo. Le vite dei 13 protagonisti s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da «Certe Notti» a «Non è tempo per noi», da «Tra palco e realtà» a «Urlando contro il cielo» e tante altre... tra cui ovviamente «Balliamo sul mondo», la storica hit di Ligabue che dà il titolo al musical.

Capodanno 1990: una comitiva di amici si riunisce, come ogni giorno, al Bar Mario per festeggiare l’arrivo del primo anno da maggiorenni. Progetti, speranze, amori, passioni ma anche incertezze, paure e vecchi rancori, s’incrociano sullo sfondo della grande festa. La promessa di ritrovarsi 10 anni dopo nello stesso giorno è l’unico modo per rendere meno tragica e dolorosa la consapevolezza che niente dopo quella notte resterà uguale. È il momento di diventare adulti. Il decennio che segue cambierà la vita di ognuno, riservando a ciascuno di loro percorsi e realtà inaspettate. Malgrado tutto, la promessa viene mantenuta.

Capodanno 2000: sarà difficile per il gruppo rimettere insieme i pezzi, eppure, ritrovarsi e ricostruire insieme, diventa inaspettatamente l’unica salvezza per tutti… «Perché dopotutto, nella vita, non è obbligatorio essere eroi».

