Sabato è il Batman Day, serata ad Azzano con raduno di cosplayers Torna a Bergamo il Batman Day, la giornata mondiale dedicata al celebre «Cavaliere Oscuro» di Gotham City, promosso dall’Associazione Culturale Bergomix, che si terrà sabato 18 settembre ad Azzano San Paolo. L’evento è dedicato tanto ai fans del personaggio quanto alle famiglie con bambini e prevede anche un raduno di cosplayers che daranno vita ai personaggi del mondo fantastico e l’incontro con l’attore e doppiatore Luciano Roffi che firmerà autografi.

La manifestazione è in collaborazione con il locale Puerto John Martin, che ospita la serata, ed Extra Trek. L’edizione bergamasca 2021 si terrà infatti, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, presso il ristorante pizzeria pub di via Cremasca 94 ad Azzano San Paolo (Per la prenotazione dei tavoli 035/530137).

Sarà possibile incontrare per un selfie o foto ricordo i cosplayers di Batman, Joker, Catwoman ed Harley Quinn e non solo, perché per l’occasione si terrà anche un raduno cosplay, a tema libero, aperto a tutti gli amanti dell’incredibile arte di travestirsi da personaggi del Fantastico.





Nel corso della serata saranno assegnati tre premi al Miglior Cosplay Maschile, Miglior Cosplay Femminile e Miglior Personaggio, riconoscendo così la qualità di costumi ed interpretazione del personaggio.



Grazie alla collaborazione con la pagina Facebook «Extra Trek», sarà inoltre possibile incontrare l’attore e doppiatore Luciano Roffi che ha prestato la voce all’iconico villain Max Shreck di «Batman Returns», Poncherello di «Chips», Il Conte di Fersen di «Lady Oscar» e che ha recitato nelle serie tv «La dottoressa Giò» e «Caro Maestro», a disposizione del pubblico per autografi.

Inoltre, sino ad esaurimento scorte, sarà dato in omaggio un esclusivo fumetto di Batman. Un’occasione per i fans dell’«uomo Pipistrello» e per le famiglie con bambini di incontrare i grandi personaggi ed eroi del Fantastico per una serata all’insegna dell’allegria. Seguendo le normative igienico sanitarie obbligatorie vigenti, sarà possibile partecipare solo ai possessori di green pass.

