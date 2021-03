Sanremo alla serata finale: ecco gli ospiti

Amadeus: «L’Ama ter non ci sarà» Stasera, sabato 6 marzo, si conoscerà il nome del vincitore di questa insolita edizione della kermesse, fortemente segnata dalla pandemia.

Il Festival di Sanremo 2021 giunge al termine, con la finalissima fissata per stasera, sabato 6 marzo. Si conoscerà, dunque, il nome del vincitore di questa insolita edizione della kermesse, fortemente segnata dalla pandemia. Per la serata, ancora una volta guidata da Amadeus e Fiorello, è prevista l’esibizione di tutti i 26 Big in gara con i loro brani inediti e la presenza di diversi ospiti italiani del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

Come da regolamento, protagonista assoluto della finalissima sarà il televoto a differenza delle precedenti serate dove, a rotazione, si sono espresse la Giuria Demoscopica, l’Orchestra e la Sala Stampa. I voti ottenuti dagli artisti faranno media con quelli delle serate precedenti e decreteranno i primi tre Big classificati. Per loro la votazione ripartirà da zero e corrisponderà a un giudizio combinato.

«Non ci sarà l’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà» ha dichiarato questa mattina Amadeus in conferenza stampa. «Sono stati due Sanremo storici - dice ancora Amadeus - l’edizione dei 70 anni e poi questa, dai giovani alla pandemia. Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza».

La quarta serata del Festival di Sanremo ha raccolto su Rai1 11 milioni 115 mila telespettatori pari al 43.3% nella prima parte e 4 milioni 980 mila nella seconda con il 48.2%. Migliorano gli ascolti rispetto alla serata cover, che aveva avuto 10 milioni 596 mila pari al 42.4% di share nella prima parte e 4 milioni 369 mila con il 50.6% nella seconda. L’anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto 12 milioni 674 mila telespettatori con il 52.3% di share nella prima parte e 5 milioni 795 mila con il 56% nella seconda. Gli ascolti restano ancora lontani rispetto all’edizione 2020, quando la serata del venerdì incollò a Rai1 9 milioni 504 mila spettatori pari al 53.3% di share.

Ad accompagnare Amadeus sul palco della finalissima ci saranno, oltre a Fiorello, molti volti noti della musica, della televisione e dello sport italiano. Serena Rossi (attrice), Tecla Insolia (attrice e cantante) e Giovanna Botteri (giornalista) sono le tre donne che co-condurranno con il direttore artistico. Sul palco ci sarebbe dovuta essere anche Simona Ventura, costretta a dare forfait a causa della positività al Covid-19.

Parteciperà ad altre simpatiche gag anche il calciatore milanista Zlatan Ibrahimovic, già apparso nelle serate precedenti del Festival. Spazio all’ultimo quadro dell’icona pop Achille Lauro. L’ospite di punta sarà però Ornella Vanoni che duetterà con il vincitore del Festival 2017 Francesco Gabbani.

Ascolteremo poi Umberto Tozzi e le melodie del rivoluzionario strumentista Dardust (autore di ben 5 brani in gara al Festival – “Voce” di Madame, “La genesi del tuo colore” di Irama, “Glicine” di Noemi, “Amare” de La Rappresentante di Lista e “Quando trovo te” di Francesco Renga). In rappresentanza del mondo dello sport italiano, Amadeus ha deciso di portare con sé per la grande festa finale anche la nuotatrice Federica Pellegrini e lo sciatore Alberto Tomba.

