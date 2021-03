Sanremo, ci sarà Laura Pausini

Amadeus: «Sono emozionato» L’annuncio in conferenza stampa: «È l’artista più internazionale che abbiamo, sarà con noi mercoledì». Laura, fresca vincitrice del Golden Glob, in collegamento ringrazia. Fiorello: «L’atmosfera è più bella ancora dell’anno scorso. Io e Amadeus, poi, siamo inseparabili per una settimana all’anno»

«Matilda De Angelis sarà con me sul palco martedì, Elodie mercoledì, giovedì Vittoria Ceretti, venerdì Barbara Palombelli che sarà la signora di tutta la serata, ma ci sarà anche Beatrice Venezi, che presenterà con me la semifinale dei Giovani e poi proclamerà il vincitore». Lo annuncia Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. «Sabato, oltre a Ornella Vanoni, ci saranno varie punteggiature: Simona Ventura, che torna all’Ariston dopo qualche anno, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri». «Mi complimento come persona che la conosce da tanti anni e ci tengo tanto a dirvi che Laura Pausini sarà con noi all’Ariston mercoledì sera», dice ancora Amadeus nella conferenza stampa di apertura del festival. «Verrà a cantare Io sì, il brano con cui questa notte ha vinto il Golden Globe. Sono emozionato, è l’artista più internazionale che abbiamo».

«Sto vivendo questa cosa che mi sembra un po’ irreale», dice Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe per il brano Io sì (Seen), del film La vita davanti a sé, tradisce ancora l’emozione intervenendo in collegamento con la conferenza stampa di Sanremo. «Vi ringrazio molto per avermi fatto collegare con voi, è lì che la mia carriera è iniziata», ha aggiunto, raccontando di «non aver ancora dormito». «È tutto così inaspettato, così, incredibile non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono, emozioni senza fine, e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma mi sento bianca, rossa e verde». Quando Edoardo Ponti le ha parlato del film, ha raccontato l’artista, «mi sono innamorata del messaggio di integrazione di uguaglianza. Mi hanno chiesto di fare un testo italiano che ho proposto a Niccolò Agliardi, poi Netflix ha deciso che tutto il mondo avrebbe ascoltato la versione italiana. Devo ringraziare moltissimo Sophia Loren, è stato un grandissimo onore». In un festival ricco di «sinergie», i «quadri», cioè le performance di Achille Lauro, nel cast fisso di Sanremo 2021, coinvolgeranno diversi «ospiti»: «Il primo ballerino dell’Opera di Roma, Giacomo Castellana, Emma Marrone e Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra», spiega Amadeus.

Amadeus e Stefano Coletta

(Foto by San Marco)

«Devo fare i complimenti ad Amadeus per il cast: è riuscito a mettere insieme Willie Peyote e Orietta Berti. Una cosa praticamente impossibile, come se al governo ci fossero insieme la Lega e il Pd». Fiorello irrompe nella sala stampa del Festival di Sanremo ed è già un fiume in piena: «L’atmosfera è più bella ancora dell’anno scorso. Io e Amadeus poi, siamo inseparabili per una settimana all’anno. Quando ci troviamo qui, lui mi viene a svegliare, stanotte mi ha dato la melatonina perché non riuscivo a dormire, me l’ha messa lui sotto la lingua». Sull’assenza di pubblico in sala, Fiorello ha aggiunto: «I problemi sono altri. Noi cercheremo di regalare cinque serate spensierate. Io colgo questa occasione come un’opportunità. Cercherò di confrontarmi con una cosa nuova: fare uno show senza pubblico. Magari avrò delle difficoltà, vedremo cosa succederà la prima serata: nessuno in sala, milioni di persone a casa. Forse servirà ad avere meno emozione sul palco».

Dopo il siparietto con Amadeus a Domenica in, Fiorello torna a scherzare sul futuro del Festival: «Fazio, Cattelan, De Filippi, mettetevi l’anima in pace, lui non molla l’osso, non ci pensa nemmeno, me lo ha confidato. Ma io gli ho detto che stavolta non ci sono», dice in conferenza stampa. «Ma io non potrei mai fare Sanremo senza Fiorello», risponde Ama con un sorriso. «E allora non ci sarà: fatevi sotto Cattelan, Fazio, De Filippi con Coletta, ma solo se sapete usare i congiuntivi», conclude lo showman, ironizzando sul lessico forbito del direttore di Rai1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA