Sanremo, comincia la seconda serata

Il nostro foto racconto Seconda serata della kermesse canora, in gara i restanti 13 big che non si sono esibiti ieri. Irama sarà presente attraverso un video collegamento. Atteso ospite Laura Pausini.

Emozionata, la voce rotta e le lacrime trattenute a fatica, la salivazione azzerata e l’immancabile «lingua a cammello tipica di quando sono a Sanremo». Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe con Io sì (Seen) per la canzone originale 2020 brano portante del film Netflix La vita davanti a sé di Eduardo Ponti con Sophia Loren, arriva a Sanremo per festeggiare il nuovo riconoscimento internazionale. «Non ci si abitua mai ed è strano pensare di aver vinto un Golden Globe con una canzone tutta cantata in italiana», dice la popstar prima di intonare proprio Io sì, sul palco che la vide debuttare nel 1993 tra i Giovani. Laura Pausini, completo nero con cappa glitter argento, si è poi regalata un’improvvisazione con Amadeus e Fiorello sulle note di Rhythm of the Night e fa ballare anche l’orchestra

Entrata trionfale per Laura Pausini



Scende lentamente lungo la scala: «L’abito è molto pesante», dice Elodie, la fisicità statuaria esaltata dal vestito di strass rossi dal profondo spacco laterale. «Sono felicissima, molto orgogliosa di essere qui», aggiunge la cantante che dopo il successo di Andromeda, il brano presentato in gara l’anno scorso, è la co-conduttrice della seconda serata del festival.

Inizia la gara dei big

Bugo

Elodie

Italian singer Orietta Berti performs on stage at the Ariston theatre during the 71st Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 03 March 2021. The festival runs from 02 to 06 March. ANSA/ETTORE FERRARI

Davide Shorty con il brano Regina e Wrongonyou con Lezioni di volo sono le ultime due Nuove Proposte a passare direttamente alla serata finale di venerdì.

Sono stati eliminati i Dellai con Iosonoluca e Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te.

A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%)..

Italian singer Wrongonyou

Fiorello, con una giacca con ali di piume nere stile Achille Lauro, parte dall’esterno del teatro per la seconda serata del festival per entrare in una platea affollata di palloncini colorati ad occupare le poltrone in platea all’Ariston di Sanremo.

«Questa è la platea che piace a me», ha commentato.

Fiorello amadeus

