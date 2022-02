Sanremo, cover e duetti per la quarta serata con Maria Chiara Giannetta. Vota la tua canzone preferita nel sondaggio Venerdì 4 febbraio la penultima serata del Festival di Sanremo. Con Amadeus sul palco l’attrice Maria Chiara Giannetta, già protagonista della seguitissima fiction Rai «Blanca». I cantanti in gara, accompagnati da artisti ospiti, interpreteranno brani di successo del repertorio italiano ed internazionale. Continua il sondaggio online de «L’Eco»: vota la tua canzone preferita.

Nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo venerdì 4 febbraio: è la quarta serata e inizia la volata verso la finale di sabato. Prosegue sul nostro sito il sondaggio sulle canzoni in gara: i lettori con un semplice clic possono votare il loro brano preferito. Oltre ai tanti artisti ospiti dei cantanti in gara per interpretare brani di successo del repertorio italiano ed internazionale, ad affiancare Amadeus nella conduzione c’è l’attrice Maria Chiara Giannetta, già protagonista della seguitissima fiction Rai «Blanca». «Sono entusiasta di questo invito a Sanremo. Mi sento un’invitata ad un matrimonio reale», ha detto l’artista spiegando la sua felicità nell’essere parte del cast di Sanremo 2022. I 25 campioni in gara, votati da dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, da quella Demoscopica e dal pubblico con il Televoto, cantano, accompagnati da artisti ospiti, successi del repertorio italiano ed internazionale degli anni ‘60, ’70, ’80 e 90’.

Ecco brani e ospiti dei 25 campioni (non in ordine di esecuzione):

Le Vibrazioni, Live and Let Die di Paul McCartney, con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio

Ditonellapiaga e Rettore, Nessuno mi può giudicare

Michele Bravi, Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi

Massimo Ranieri, Anna verrà, con Nek

Fabrizio Moro, Uomini soli

Rkomi, medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Giovanni Truppi, Nella mia ora di libertà, con Vinicio Capossela e Mauro Pagani

Elisa, What a feeling

Tananai, A far l’amore comincia tu, con Rosa Chemical

Noemi, You make me feel (like a natural woman)

Ana Mena, Medley con Rocco Hunt

Iva Zanicchi, Canzone (nella versione di Milva)

Gianni Morandi, Medley con Mousse T

Achille Lauro, Sei bellissima, con Loredana Bertè

Dargen D’Amico, La bambola

Emma, Baby One More Time con Francesca Michielin

Mahmood & Blanco, Il cielo in una stanza

Matteo Romano, Your Song, con Malika Ayane

Yuman, My Way, con Rita Marcotulli

Aka 7ven, Cambiare, con Arisa

Sangiovanni, A muso duro, con Fiorella Mannoia

La Rappresentante di Lista, Be My Baby, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e Hu, Mi sono innamorato di te, con MrRain

Giusy Ferreri, Io vivrò senza te, con Andy dei Bluvertigo

Irama, La mia storia tra le dita, con Gianluca Grignani

Nella terza serata Mahmood & Blanco hanno conquistato il primo posto della classifica generale anche grazie alla spinta del voto di Demoscopica 1000 e televoto che li hanno premiati regalando loro il primo posto. Anche Gianni Morandi ne ha beneficiato, risultando secondo ieri e terzo in classifica generale.Questa la classifica parziale di ieri: Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Elisa, Irama, Sangiovanni, Emma, Fabrizio Moro, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Aka 7even, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Rettore, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Rkomi, Matteo Romano, Noemi, Iva Zanicchi, Highsnob & Hu, Le Vibrazioni, Ana Mena, Yuman, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Tananai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA