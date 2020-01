Sanremo, inizia l’avventura di Amdeus

Ecco tutti gli ospiti che parteciperanno È iniziata ufficialmente l’avventura di Amadeus alla storica edizione numero 70 del Festival di Sanremo, che andrà in scena al teatro Ariston da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Ha lo stesso grande entusiasmo con cui aveva accolto la notizia di essere il direttore artistico e presentatore.

«Quando il 2 agosto ero serenamente in vacanza ho ricevuto la telefonata di tutta l’azienda per il Sanremo 2020 è stata una grandissima emozione. Poi mi ha chiamato Fiorello, gli ho subito detto «Sono tranquillo». Lui mi ha detto «Io sono agitato», gli ho ribadito «Sono tranquillo.É un sogno che si realizza; è quello che sognavo da ragazzino. Per me Sanremo è la famiglia, qualcosa che nel mondo non esiste. Non lo avrei mai immaginato. Quando sono diventato direttore artistico di Sanremo ho subito pensato di fare un Festival mai adagiandosi sulle 69 edizioni precedenti, con un occhio al passato ma soprattutto che guardi al presente e al futuro».

Una delle novità di questo Festival riguarda la presenza femminile: «Ho detto perché due donne? Siamo al 70°, ci vogliono tante donne che raccontano tante storie. Sono andato a invitare amiche o persone che stimo o che mi incuriosiscono. Per la scelta dei cantanti sono andato sulle musiche. Ho ascoltato 842 giovani e più di 200 big. Ho pensato all’attualità, non a una canzone sanremese».

Da sinistra Francesca Sofia Novello, Antonella Clerici, Emma D'Aquino, Diletta Leotta e Laura Chimenti, le donne che affiancheranno Amadeus durante le serate del 70esimo Festival di Sanremo

Amadeus ha elencato i protagonisti sicuri: nella prima puntata Diletta Leotta e Rula Jebreal, Tiziano Ferro, Fiorello, Salmo (prima volta a Sanremo), Emma, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Nella seconda serata: Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Monica Bellucci e una sorpresa. Terza serata? Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Lewis Capaldi, Tiziano Ferro con Massimo Ranieri, Mika, Roberto Benigni. Nella quarta serata: Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, ancora Fiorello, Tiziano Ferro, Dua Lipa, Jhonny Dorelli.

Sabato ultima serata: Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello, Diego Abatantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, il cast del film «Pop corn» di Fausto Brizzi. L’idea è di avere Al Bano e Romina Power, potrebbero cantare un inedito dopo 25 anni, scritto da Cristiano Malgioglio.

Amadeus interviene sul caso Rula Jebreal: «Ho voluto una giornalista internazionale che parlasse di donne. Io mi occupo di spettacolo non di politica. E’ una donna estremamente intelligente. Quando si dà risalto alle donne credo non ci sia colore della pelle o appartenenza politica». Ci sarà anche Sabrina Salerno: «Una donna bellissima che conosco dai primi tempi a Radio Deejay. Ho pensato di riportare su quel palco un’icona sexy che tuttora è una bellissima donna». Ci sarà Alketa Vejsiu: «Conduce i maggiori programmi televisivi in Albania». Nella serata finale ci sarà Mara Venier, dovrà scendere le scale in apertura, Amadeus scherza: «Mi ha detto «Mi tocca mettermi a dieta». Monica Bellucci, è la prima che ho incontrato, probabilmente sarà nella seconda serata, nel mercoledì. Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, nella serata del giovedì».

