Sanremo, Laura Pausini e Checco Zalone per la seconda serata all’Ariston - Segui la diretta web Tredici i cantanti in gara questa sera: spazio anche al contest per Milano Cortina 2026.

Sangiovanni, Giovannu Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka 7even e Highsnob e Hu: questo l’ordine di uscita dei 13 cantanti in gara questa sera (mercoledì 2 febbraio, a partire dalle 20.40) a Sanremo, annunciato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo.

Vota la tua canzone preferita nel nostro sondaggio.

Sul palco «due fulcri straordinari della musica e della comicità, Laura Pausini e Checco Zalone. E poi - ricorda Fasulo - Gaia Girace e Margherita Mazzucco dell’Amica geniale, il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2026, con Arisa e Malika Ayane, per la scelta della canzone che sarà eseguita a Pechino alla cerimonia di chiusura. E sulla Costa Toscana Ermal Meta. Non ci sarà Luca Argentero, per un problema familiare». Madrina della seconda serata del Festival, al fianco di Amadeus, sarà l’attrice Lorena Cesarini.

