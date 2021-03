Sanremo, quarta serata con i big

e la finale delle nuove proposte Venerdì 5 marzo sul palco dell’Ariston la penultima serata del Festival. Ospiti Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma, Matilde Gioli e Beatrice Venezi.

Penultima puntata di Sanremo 2021, venerdì 5 marzo. Ospiti Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma, Matilde Gioli, il direttore di orchestra Beatrice Venezi. Oltre al cast fisso, che vede per l’edizione 2021 la presenza di Fiorello e Achille Lauro, stasera in un «quadro» dalle sonorità punk rock, torna sul palco Zlatan Ibrahimović e a co-condurre la serata al fianco di Amadeus c’è Barbara Palombelli. «Quando eravamo ragazzini eravamo già pazzi di Sanremo, la fabbrica della serenità non si deve fermare mai» ha commentato la giornalista. Torna la gara tra i Campioni, ma è soprattutto la serata delle nuove proposte con l’incoronazione del vincitore. «Mi sento un po’ una madrina per le Nuove Proposte che ho seguito a “Sanremo Giovani” - ha spiegato in conferenza stampa Beatrice Venezi -. Le loro aspettative e ambizioni mi ricordano di quando ero bambina e sognavo il podio». A votare i «giovani in gara - in ordine di esibizione Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou - è la Giuria della sala stampa, tv, radio e web, quella demoscopica ed il Televoto.

A votare i campioni è invece la sola giuria della sala stampa, tv, radio e web. I 26 «big» sul palco stasera sono (in ordine alfabetico): Aiello, Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Orietta Berti, Bugo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Extraliscio feat Davide Toffolo, Fasma, Fulminacci, Gaia, Max Gazzè, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Måneskin, Ermal Meta, Francesca Michielin e Fedez, Noemi, Random, Francesco Renga, Willie Peyote. Verranno infine attributi il Premio della Critica “Mia Martini” e quello della Sala Stampa «Lucio Dalla».

Amadeus con Barbara Palombelli e Beatrice Venezi

(Foto by San Marco)

