Sanremo, risalgono gli ascolti con i duetti

Forfait di Simona Ventura: positiva a Covid Per la serata di venerdì 5 marzo Amadeus sarà affiancato nella conduzione da Fiorello, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi.

Sono stati 10 milioni 596 mila, pari al 42.4% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri (giovedì 4 marzo) su Rai1 la prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover della musica d’autore; la seconda parte ha ottenuto 4 milioni 369 mila con il 50.6%. Il festival risale la china degli ascolti: la seconda serata aveva ottenuto 10 milioni 113 mila spettatori con il 41.2% nella prima parte e 3 milioni 966 mila nella seconda con il 45.7%. L’anno scorso la serata duetti aveva fatto registrare 13 milioni 533 mila spettatori con il 53.6% di share nella prima parte e 5 milioni 636 mila con il 57.2% nella seconda.

Barbara Palombelli e Beatrice Venezi

In media, la serata cover di Sanremo 2021 ha ottenuto 7 milioni 653 mila spettatori con il 44.3%, migliorando la performance della seconda serata (seguita in media da 7 milioni 586 mila spettatori con il 42.1% di share). Resta irraggiungibile il record dello scorso anno, quando la serata duetti fece segnare in media 9 milioni 836 mila spettatori e il 54.5%.

Intanto è arrivato il forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo, dove era attesa sabato 6 marzo alla serata finale. «Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare».

Per la serata di venerdì 5 marzo Amadeus sarà affiancato nella conduzione da Fiorello, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Ci saranno tutti i 26 cantanti in gara esibirsi con la loro canzone e assistiamo alla finale delle Nuove Proposte con la proclamazione del vincitore. Ospiti Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Mahmood e Alessandra Amoroso (anche con Emma Marrone e Matilde Gioli).

