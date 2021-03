Sanremo, sul palco Laura Pausini Covid, in sospeso la gara di Irama

Sanremo, sul palco Laura Pausini

Sono stati 11 milioni 176 mila, pari al 46.4%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata del festival di Sanremo. La seconda parte ha avuto 4 milioni 212 mila con il 47.8%. In media, la prima serata dell’edizione 2021 ha ottenuto 8 milioni 363 mila spettatori con il 46.6%. Sanremo si conferma dunque seguitissimo dagli italiani anche se i dati sono in calo rispetto all’anno precedente.

«Quest’anno il dato di ascolto diventa fondamentale ma secondario, perché la soluzione sarebbe stato non fare il festival». Amadeus commenta così i dati di ascolto, in calo rispetto all’anno scorso. «Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con grandissime difficoltà una dietro l’altra. È un Sanremo diverso anche nella costruzione, pensata inizialmente in una situazione di normalità e poi trasformata dal Covid - ha aggiunto il direttore artistico e conduttore -. Anche portare il mazzo di fiori con un carrello toglie il lato umano. Il pubblico è un elemento in più, fa parte dello spettacolo e porta lo spettatore a essere trascinato nello show. Malgrado questo, mi fa piacere soprattutto il dato dei giovani. Non avevo la missione di svecchiare il festival a ogni costo, ma era la strada che volevo intraprendere». Ama ha poi concluso che lui e Fiorello sono «orgogliosi di quello che stiamo facendo e lo voglio di dìvidere con quelli che hanno lavorato con noi, dall’orchestra ai tecnici».

Per la seconda serata stasera (mercoledì 3 marzo) grande attesa per la presenza sul palco di Laura Pausini, incoronata di recente ai Golden Globe, Il Volo con Andrea Morricone per l’omaggio al grande Ennio e poi Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella per un happening di successi sanremesi. E ancora Gigi D’Alessio, Alex Schwazer, Cristiana Girelli, capocannoniere della nazionale femminile di calcio e della Juventus. Sul palco anche Achille Lauro con una nuova performance che coinvolgerà Claudia Santamaria e Francesca Barra.

La gara delle Nuove Proposte si apre con Wrongonyou, poi Greta Zuccoli, Davide Shorty e i gemelli Dellai. Questo invece l’ordine di uscita dei Big: Orietta Berti, La Rappresentante di Lista, lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan, Random.

Prima di Random ci doveva essere Irama, costretto però al ritiro in base al regolamento, a meno che non si accetti la soluzione proposta da Amadeus di far valere come esibizione il video della prova generale. Due stretti collaboratori del cantautore infatti sono risultati positivi al test rapido del Covid. Il tentativo di Amadeus è «chiedere a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale». «Siamo in una situazione di emergenza, l’idea mi è venuta stanotte - spiega Amadeus - perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri. Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c’era il pubblico».

«Se lo stesso Irama vorrà escludersi, è libero di farlo. Mi dispiacerà, ma nel caso lo accetterò», ha affermato Amadeus in conferenza stampa. «Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare? È un’idea meravigliosa far partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 Big accettino questa proposta» ha aggiunto Fiorello in conferenza stampa.

«Non è un dolore ma di più, non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più dolore perché si stanno abituando», ha detto inoltre Fiorello in conferenza stampa a Sanremo, con la voce rotta dall’emozione. «Mia figlia non è più abituata ad uscire di casa, a vivere la vita. Per me e, credo per tutti i genitori, è un dolore, sto soffrendo con loro, non posso vedere una ragazzina chiusa in casa dalla mattina alla sera». «La pandemia - gli fa eco papà Amadeus - anche per i ragazzi è devastante».

