Saverio Raimondo e Max Pisu: nuove date per il calendario di «Lazzaretto Estate». Dal 6 agosto si entra solo con Green Pass

Dopo più di un mese di programmazione, ancora tante novità per la rassegna «Lazzaretto Estate 2021». Nel cartellone si aggiungono Saverio Raimondo il 18 agosto e Max Pisu il 20 agosto, in sostituzione dello spettacolo «Onderod» di Giole Dix, annullato per sopraggiunti motivi logistici non imputabili né all’artista né all’organizzazione. I biglietti già acquistati saranno rimborsati tramite la biglietteria DICE.

Saverio Raimondo

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown: somministrato su cavie umane nell’estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell’ultimo anno lo show è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute. Con ironia militante, satira feroce e stile sincopato, in un’ora di show il comico parla a ruota libera di quarantene imbarazzanti, positività asintomatiche, ansie da pandemia, fritture miste, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato ha qualcosa da dire.

Carrozzeria Orfeo

Max Pisu, in uno spettacolo multiforme che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente. Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie «ad alto rischio» e problemi adolescenziali, conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti.

Il concerto di Raphael Gualazzi è rimandato al 26 agosto, per sopraggiunti motivi logistici non imputabili né all’artista né all’organizzazione.

Enrico Bertolino

Si ricorda che dal 6 agosto servirà il Green Pass, per accedere agli spettacoli. Il Green pass o Certificazione verde Covid-19 é rilasciato dal ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal Covid-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso App Immuni e App IO. Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde Covid-19.

Giusy Ferreri

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde Covid-19 / EU digital Covid certificate.

Questa settimana in programma: giovedì 29 luglio Giusy Ferreri con «Giusy Ferreri Live 2021», venerdì 30 luglio «Animali da bar» di Carrozzeria Orfeo, all’interno della rassegna Shakespeare is now!, a cura di Teatro Ex Drogheria. A seguire sabato 31 luglio Enrico Bertolino con «In medio stat virus. Dall’instant theatre al distant theatre», chiude la ricca settimana Luca Ravenna con «Rodrigo Live», anche per lui la platea è stata ampliata a 1000 persone, a breve nuovi biglietti in vendita.

Per il programma completo si può consultare: www.comune.bergamo.it o www.lazzarettobergamo.it.

