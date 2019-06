Shade Music Festival nel weekend

A Treviglio dj set per 48 ore non stop Si balla no stop per due giorni di fila. Dove? Allo Shade Music Festival di scena al Palafacchetti di Treviglio (con tanto di after party al Bolgia di Osio Sopra) che da venerdì a domenica sarà l’epicentro della musica elettronica internazionale: una maratona di dj set che da cinque edizioni è ormai un appuntamento fisso nel calendario internazionale degli eventi dedicati alla musica techno, house e a tutte le sfumature del beat.

Quest’anno la line-up è formata da 14 artisti internazionali. Tra questi spiccano top dj di tutti i tempi come Sven Väth e Chris Liebing, protagonisti sabato, e Solomun e Adriatique che si esibiscono domani. E poi Joris Voorn, Sam Paganini, Deborah De Luca, Luigi Madonna, Monoloc, Dewalta. Tutti volti noti per gli aficionados di musica elettronica, a cominciare da SvenVäth, quasi 40 anni in console, tutti quanti vissuti in equilibrio tra professionalità, prima e dopo i dj set, e imprevedibilità ai piatti.

Altro guru della scena pronto a scaldare il palco del Palafacchetti è Chris Liebing, uno degli artisti simbolo dell’elettronica mondiale. Da decenni, con dj set infuocati e dischi che sanno sempre colpire, Liebing continua a sperimentare e creare atmosfere e ritmici unici. Il dj tedesco, classe 1968, in console emoziona sempre perché è un grande innovatore: è stato, ad esempio, tra i primi a manipolare dal vivo e in presa diretta il suono durante i suoi set.

Ai dj set al Palafacchetti di Treviglio seguono quelli al Bolgia di Osio Sopra (chi viene con i mezzi pubblici ha a disposizione navette tra una location e l’altra). Non mancano ampi spazi all’aperto, area chillout, smoking area e l’area food coperta e aperta per tutta la durata della manifestazione. Si comincia alle due di pomeriggio venerdì per 48 ore non stop fino alle 14 di domenica. Il prezzo è di 33 euro più prevendita (dalle ore 14 alle 14 del giorno dopo), mentre per entrambi i giorni è di 45 euro (più prevendita). Maggiori info sul sito di Shade Music Festival.

