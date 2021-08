Speziali: «Il mio contributo per il Museo del liberty a Sarnico» Il curatore della rassegna Andrea Speziali: metterò all’asta una mia opera per finanziare il Museo dedicato all’Art Nouveau a Sarnico.

Ha riscosso un buon successo anche in questo 2021 l’Art Nouveau week, manifestazione internazionale annuale, svoltasi a luglio, dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni e promossa dall’Associazione Italia Liberty.

Fulcro della manifestazione sono state le visite guidate in edifici normalmente chiusi al pubblico, un’occasione unica per riscoprire gioielli architettonici come la villa Surre a Sarnico, imponente dimora progettata da Sommaruga per la famiglia Faccanoni. «Anche quest’ anno - dice Andrea Speziali, il curatore -, a Bergamo e Provincia, come a Sarnico e a San Pellegrino Terme abbiamo riscosso notevoli successi anche più delle precedenti edizioni, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid».

In totale, dalla prima alla terza edizione il festival sul piano internazionale ha ottenuto una partecipazione di circa 2,5 milioni di utenti. Ma Speziali, giovane artista poliedrico (ha esposto una scultura al Padiglione Italia della 54a Biennale) rilancia, con l’obiettivo di realizzare il primo Museo del Liberty in Italia, proprio a Sarnico, e di aiutare San Pellegrino Terme a riaprire il Grand Hotel.



«Sale la febbre per bitcoin e Nft (non-fungible token)», dice. «Io ho deciso di eliminare il mio account sul social Flickr, che custodiva mezzo milione di immagini e contava oltre 70 milioni di visualizzazioni. Ora sono alle prese per trasformarle in un unico lavoro in Nft, primo assemblamento nella storia del digitale, che mira a ottenere un riconoscimento al Guinness World Records: nascerà così l’opera intitolata “My life”, che secondo una prima stima ha già un valore base (ricavato dalle prime vendite nei marketplace di Binance e Rarible con opere di Speziali) notevole. «Il ricavato dell’asta - conclude - sarà devoluto in parte al finanziamento del primo Museo del Liberty in Italia, progetto già avviato nella città di Sarnico, notoriamente votata allo stile Art Nouveau per la presenza delle architetture più celebri dell’architetto Giuseppe Sommaruga. E una parte del ricavato, poi, vorrei donarla anche al Comune di San Pellegrino Terme per rendere realtà il sogno di far ripartire il Grand Hotel».

