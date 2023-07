Supereroi, lupi e trenino di Berto nell’estate a Selvino - Le foto

Un’estate all’insegna dei supereroi: a Selvino fervono i preparativi per gli eventi proposti dagli Amici di Berto. Accanto alla tradizionale Minimarcia (che taglia quest’anno il traguardo dei 41 anni) ci sono numerosi appuntamenti organizzati dall’associazione del patron Angelo Bertocchi. Ad aprire le danze sarà sabato 8 luglio «A spasso coi lupi», suggestiva passeggiata in compagnia della mascotte Berto il castoro e dei cani lupo cecoslovacco del gruppo Spirito Libero. A partire dalle 16 sarà possibile avvicinare i lupi e scattare foto con loro. Sino alle 21 nella piazza del Comune sarà possibile effettuare le iscrizioni, ricevendo in regalo un marsupio, un bracciale luminoso, un punchball e ancora occhiali e coroncine a led.

La camminata passerà dal parco Roccolino per giungere al parco Osio, dove avverrà la tradizionale accensione del falò.Gli Amici di Berto quest’anno collaboreranno anche nell’organizzazione della Magut race, la spettacolare gara in salita portando in spalla un sacco di cemento, organizzata da Selvino Sport e Fly Up, in programma per sabato 29 luglio. Il 16 agosto la conca del Purito ospiterà il concerto benefico dell’Hallelujah band, proveniente dal Malawi.Il 17 agosto la Minimarcia sarà presentata in una serata di grande spettacolo: nella conca del Purito andrà in scena uno spettacolo di wrestling.