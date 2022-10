Teatro Donizetti, si riparte con la prosa e l’operetta. In vendita gli abbonamenti

È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della Stagione dei Teatri 2022-2023 della Fondazione Teatro Donizetti: un’offerta ricca e variegata di spettacoli al Donizetti e al Teatro Sociale fra Stagione di Prosa e Altri Percorsi, Operetta, Appuntamento con la Storia, Opera&Concerti. Da giovedì 6 ottobre sono infatti in vendita i nuovi abbonamenti della Stagione di Prosa e di Operetta, presso la Biglietteria del Teatro Donizetti di Piazza Cavour 15 e online sul sito VivaTicket. Gli abbonamenti per Altri Percorsi e per il ciclo di Appuntamento con la Storia saranno invece disponibili da martedì 11 ottobre . Il via per la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli di tutte le stagioni è quindi fissato per il 2 novembre. Già disponibili sono i biglietti per Opera&Concerti.

Stagione di Prosa al Teatro Donizetti

Attesissima come sempre, la Stagione di Prosa del Teatro Donizetti, sette titoli che si preannunciano come «una girandola di personaggi e vite, di testi antichi e moderni che entrano nelle nostre vite, regalandoci momenti di spensieratezza, ma anche spazi nuovi di incontro e di profonda riflessione», per usare le parole della Direttrice Artistica Maria Grazia Panigada, prenderà il via, dal 13 al 18 dicembre 2022, con Silvio Orlando e la sua intensa interpretazione de La vita davanti a sé, tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary. A gennaio, dal 10 al 15, il palcoscenico del principale teatro cittadino accoglierà il primo di due grandi classici in cartellone, Il berretto a sonagli di Pirandello, e un grande attore e regista che tornerà a Bergamo dopo diversi anni di assenza: Gabriele Lavia.

Silvio Orlando in La vita davanti a sè Dal 31 gennaio al 5 febbraio sarà la volta di Moby Dick alla prova di Orson Welles (tratto dal celebre romanzo di Melville), che il Teatro dell’Elfo presenta in un potente affresco corale, fatto di gesti e suggestioni visive. Ancora in febbraio, dal 7 al 12, un altro gradito ritorno: quello di Michele Placido ne La bottega del caffè di Goldoni per la regia di Paolo Valerio.

Gabriele Lavia ne Il berretto a sonagli

Michele Placido in La bottega del caffè di Goldoni Sul versante femminile, Laura Marinoni e Elisabetta Pozzi si alterneranno nel ruolo delle due regine in Maria Stuarda di Schiller con la regia, per la prima volta a Bergamo per la Prosa, di Davide Livermore (dal 21 al 26 febbraio). E poi, Ottavia Piccolo, con i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, racconterà la vicenda di Elda Pucci, sindaco di Palermo per un anno, confermando il suo sodalizio con Stefano Massini, autore del testo (dal 28 marzo al 2 aprile).

Chiuderà la stagione di Prosa, dal 18 al 23 aprile, Arturo Cirillo: con il suo stile scanzonato e ironico, il regista e attore proporrà un originale Cyrano de Bergerac che incontra Pinocchio e strizza l’occhio al varietà musicale, mantenendo la stralunata poesia di Rostand.

Operetta

Sempre salutata da un costante successo di pubblico, l’Operetta si è ritagliata da anni un ruolo non trascurabile nel quadro delle attività del Teatro Donizetti. Tre i titoli in programma, tutti di sicuro richiamo, ad iniziare da uno dei classici del repertorio operettistico, La Principessa della Czarda, che la compagnia Teatro Musica Novecento proporrà sabato 31 dicembre (fuori abbonamento) e nel pomeriggio del 1° gennaio 2023. Un’operetta che nell’arco della sua lunga storia - la «prima» risale al 1915 – non ha mai mancato di mietere successi. Lo stesso destino è arriso a Il paese dei campanelli, l’operetta italiana più famosa che proprio nel 2023 compie cento anni: al Donizetti verrà rappresentata domenica 19 febbraio dalla Compagnia Corrado Abbati. Infine, domenica 19 marzo, andrà in scena L’acqua Cheta, spettacolo vicino alla commedia musicale. Anche questo allestimento si deve a Teatro Musica Novecento.

La Principessa della Czarda con la compagnia Teatro Musica Novecento

Info utili