Teatro per bambini al Qoelet

In scena «Il viaggio di Giovannino» Lo spettacolo in scena domenica 12 gennaio alle 15.30 è tratto da «Le avventure di Giovannino Perdigiorno» di Gianni Rodari, in occasione dell’anno rodariano.

«Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore, viaggia in automobile, in moto, in monopattino, a piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, con il treno diretto e con l’accelerato, ma un paese perfetto non l’ha ancora trovato...» Giovannino cerca un paese perfetto dove gli errori non esistono e viaggia, attraversando paesi fantastici, incontrando persone di razze diverse, che hanno nasi a forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma che vivono nei frigoriferi o in case di cioccolata.

Ogni volta impara qualcosa e capisce che l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezione, perché ti fa crescere. Impara che nel viaggio tutto è compreso, anche l’errore, e quando si sbaglia è un po’ come cadere... tuttavia un buon viaggiatore trova sempre la forza di rialzarsi e proseguire nel suo cammino.

«Il viaggio di Giovannino» Fratelli Caproni – dai 4 anni, tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari, in occasione dell’anno rodariano. Ideato da Andrea Ruberti e Alessandro Larocca con Andrea Ruberti

Ingresso adulti e bambini 6 € Ridotto 4 € con tessera Passepartout per pubblico bambino

Non è richiesta la prenotazione - I biglietti si acquistano direttamente alle casse dei teatri.

Teatro Qoelet: Redona, Via Papa Leone XXIII 22, Bergamo

Per Informazioni 375 547 8181 iteatrideibambini@gmail.com

www.facebook.com/ITeatriDeiBambini

Domenica 19 gennaio ore 15.30 Auditorium Piazza Libertà

«L’oca magica» Sezione Aurea. Teatro d’attore Per tutti, dai 3 anni

La figlia del re impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata. “Buffo”, narratore simpatico e un po’ pasticcione, racconta le avventure di Giuseppe, un povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte.

Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe vincerà gli insoliti antagonisti? Riuscirà a far ridere la principessa e a prenderla in moglie o si ritroverà senza testa? Uno spettacolo che riscopre il gusto della narrazione avvalendosi di un colorato teatrino dal quale appaiono i molti personaggi della fiaba.

