The Kolors, venerdì il concerto

Oriocenter, ancora ingressi gratuiti Mancano ancora pochissimi posti per il concerto dei The Kolors, in programma a Oriocenter venerdì 2 agosto: sono già stati distribuiti oltre 4 mila biglietti e chi volesse accaparrarsi gli ultimi ingressi gratuiti può raggiungere l’infopoint del centro, a Orio, entro la mattina del concerto. I cancelli apriranno invece, per l’area dove si svolgerà lo spettacolo, alle 18.30, nell’ala nuova.

I The Kolors, band rivelazione della quattordicesima edizione di Amici di Maria de Filippi, si sono aggiudicati la vittoria il 5 giugno del 2015 della trasmissione, guidati dal carismatico cantante Stash Fiordispino.

L’ingresso al concerto, come è stato per Le Vibrazioni del 26 luglio scorso. è gratuito fino a esaurimento posti. Ottenere i biglietti è semplicissimo: basta recarsi all’Infopoint situato al piano terra di Oriocenter, nei pressi di Lego e Disney Store, compilare un modulo con i propri dati e ritirare fino a un massimo di quattro biglietti. Il concerto - unico in Lombardia del tour estivo della band - inizierà alle ore 21, e si svolgerà nel piazzale esterno di Oriocenter.

I The Kolors sono una band che prende le mosse da una passione condivisa tra Stash e Alex Fiordispino (cugini) e Daniele Mona, per il rock e la musica elettronica. Nemmeno maggiorenni, cominciano a collaborare a Milano nel 2010: nello stesso anno dell’avvio del progetto arriva anche il primo ingaggio come resident band presso il celebre e longevo locale milanese «Le Scimmie». La consacrazione matura negli anni seguenti, quando la band apre i concerti italiani di nomi internazionali come Paolo Nutini, Gossip e Hurts, e culmina con la vittoria di Amici nel 2015. L’album «Out», trainato dalla hit «Everytime» rimane al primo posto nella classifica degli album più venduti per 11 settimane, stabilendo un nuovo record italiano e raggiungendo quattro dischi di platino con oltre 200 mila copie vendute. L’ultima pubblicazione, in ordine cronologico, è il singolo «Pensare Male», featuring con Elodie. Info e aggiornamenti su www.oriocenter.it.

