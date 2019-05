The Voice, super Andrea Bertè

Sul ring batte Beatrice con «Seven Years» Il bergamasco Andrea Bertè ancora una volta osannato a The Voice: batte sul ring Beatrice Inguscio sul brano «Seven Years» di Lukas Graham.

Ancora un passo avanti per il giovane cantante Andrea Bertè: è sopravvissuto anche all’ultima selezione, che ha dimezzato i concorrenti da 24 a 12. Il bergamasco Andrea Bertè continua il suo percorso a «The Voice of Italy», il talent musicale di Rai 2 e lo rivedremo in onda sabato sera 30 maggio. Nella puntata andata in onda martedì sera è stato preferito alla sua compagna di squadra, Beatrice Inguscio.

Adrea Bertè, studente diciassettenne di Ponteranica, ha cantato «7 Years» di Lukas Graham insieme con Beatrice Inguscio, in arte Trisss, ventitreenne di Savigliano (Cuneo), cameriera. Un pezzo pop piuttosto famoso, che Andrea ha descritto come «una canzone molto tranquilla, cui bisogna dare la propria interpretazione». Un duetto piacevole, che è valso al giovane bergamasco l’endorsement di Gue Pequeno e i complimenti di Gigi D’Alessio, che ha lodato la sua intonazione.

