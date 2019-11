Torna «Nati per Leggere» Scopri qui tutti gli appuntamenti

Torna «Nati per Leggere»

«Nati per Leggere» torna nelle biblioteche, con decine di appuntamenti. Quest’anno in Italia ricorrono i 20 anni dalla nascita di Nati per Leggere e per tutto il 2020 le iniziative vanno sotto il nome di «Il vento dei venti».

Sono 152 le biblioteche della provincia che hanno aderito e organizzato appuntamenti speciali durante il mese di novembre. Letture, mostre, laboratori rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Tutti i programmi saranno consultabili sulla pagina «Nati per Leggere» del portale della Rete bibliotecaria bergamasca www.rbbg.it, promotrice della manifestazione, con il sostegno della SiMPeF sezione di Bergamo (Sindacato Medici Pediatri di Famiglia), e della Sezione Lombardia dell’AIB, l’Associazione Italiana Biblioteche, artefice della campagna ideata a livello nazionale. Continua inoltre la partnership con Ascom Confcommercio Bergamo, che sostiene da sei anni il progetto.

«Nati per Leggere» ha lo scopo di creare l’abitudine in famiglia, a leggere ai bambini fin da piccolissimi e «Nati per Leggere in festa», che si ripete dal 2003, vuole essere la «festa di compleanno», organizzata dalle biblioteche per valorizzare ulteriormente un lavoro svolto in modo permanente durante tutto l’anno, con attività rivolte a nidi, spazi gioco e scuole dell’infanzia, oltre che con appuntamenti di lettura in momenti extrascolastici, sempre con lo scopo di alimentare la bellezza e l’importanza di leggere ai bambini in famiglia, dove è importante mettere a disposizione tanti libri, proponendo ogni giorno la scoperta delle storie, attraverso la lettura condivisa con i bambini.

Negli appuntamenti di novembre, ci sono in programma letture, esposizioni di libri, laboratori, merende, e anche incontri rivolti ai genitori per parlare di libri e lettura ai bambini in età prescolare.

Come sempre, a tutti i partecipanti, sarà consegnata una bibliografia, che quest’anno propone 40 libri «indimenticabili», in un grande formato con le illustrazioni di Giulia Orecchia, una delle più importanti illustratrici italiane. Martedì 20 novembre, alle ore 11, è poi di nuovo la volta de «L’ora delle storie», momento che coinvolge le scuole dell’Infanzia, i nidi e gli spazi gioco, dove si interromperanno le attività in corso, per lasciare spazio appunto alle storie, che potranno essere lette o raccontate dalle insegnanti o magari da qualche mamma, papà, nonno o nonna.

