Tornano «I Legnanesi» al Creberg

Lo spettacolo per i 70 anni sul palco Teresa, Mabilia e Giovanni tornano in un nuovo spettacolo da non perdere per festeggiare i 70 anni di tradizione e risate al Creberg Teatro di Bergamo.

Tornano dal 26 al 31 marzo al Creberg Teatro di Bergamo «I Legnanesi» con lo spettacolo «70 voglia di ridere c’è!». Un ritorno attesissimo dopo il successo della scorsa stagione in cui avevano registrato ben sei sold out. Lo spettacolo, per la regia di Antonio Provasio e i testi in collaborazione con Felice Musazzi, vede in scena Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi.

Teresa, Mabilia e Giovanni tornano in un nuovo spettacolo da non perdere per festeggiare i 70 anni di tradizione e risate. Saranno le premonizioni di una misteriosa veggente gitana, accompagnata da un insolito assistente, a far respirare un’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, assisteremo a un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti.

Si inizierà come da tradizione dal cortile, che nella seconda parte dello spettacolo verrà sostituito da un lussuoso appartamento nel quartiere più «in» di Milano; entreremo così con la Teresa nel mondo dello star system e vedremo finalmente la Mabilia coronare il sogno di una vita intera, essere ricca e viziata, ritrovando il Giovanni sempre più bistrattato e poco considerato dalle due donne di casa.

Ma la vera sorpresa dello spettacolo sarà la nostra strepitosa Teresa non più alle prese con un solo marito ma con ben due Giovanni! Il cambiamento dei Colombo sarà talmente irreale che a un certo punto dello spettacolo il pubblico si chiederà: «sogno o son desto?». Per acquistare i biglietti è possibile collegarsi al sito Internet del Creberg Teatro: www.crebergteatrobergamo.it.

