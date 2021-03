L’inno di Mameli dell’orchestra della Marina

Festival di Sanremo, il nostro foto-racconto Si parte alle 20.40 ma come al solito non si sa quando finirà, si prevede intorno alle 2 di notte, ma le incognite sono sempre tante. Chi sarà il vincitore? Lo deciderà il televoto. Seguite qui il nostro foto-racconto dell’ultima serata.

Sono 26 i campioni in gara e tutti questa sera ricanteranno le loro canzoni per l’ultima volta. Si voterà tramite televoto e poi la classifica finale partendo dall’ultimo fino al quarto, poi i primi tre si esibiranno di nuovo e verrà riaperto il televoto che peserà per il 34% il resto sarà suddiviso equamente tra giuria demoscopica (33%) e sala stampa (33%). Al momento la classifica provvisoria vede in testa ancora Ermal Meta poi Willie Peyote, Arisa. Seguono nella top 10 Annalisa, Maneskin, Irama, La Rappresentante di lista, Colapesce-Dimartino, Malika Ayane, Noemi. La sala stampa nella sua votazione mette al primo posto Colapesce Dimartino, seguito da Maneskin, Willie Peyote.

Questo l’ordine di uscita della serata: 1.Ghemon, 2.Gaia, 3. Irama, 4.Gio Evan, 5. Ermal Meta, 6. Fulminacci, 7. Renga, 8. Extraliscio feat. Davide Toffolo, 9. Colapesce Dimartino, 10. Malika, 11. Fedez Michielin, 12. Willie Peyote; 13. Orietta Berti, 14. Arisa, 15. Bugo, 16. Maneskin, 17. Madame, 18. La Rappresente di Lista, 19. Annalisa, 20. Coma Cose, 21. Lo Stato Sociale, 22. Random, 23. Max Gazze’, 24. Noemi, 25. Fasma, 26.Aiello.

Il primo a salire sul palco è Ghemon, subito dopo Gaia.

Gaia

Ghemon

La banda della Marina Militare distanziata sul palco dell’Ariston ha aperto l’ultima serata del Festival eseguendo l’inno di Mameli.

La banda della Marina Militare apre l’ultima serata del festival di Sanremo

