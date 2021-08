Two Lives è tra i 15 finalisti del contest Cover Me dedicato a Bruce Springsteen Si è conclusa la seconda fase di Cover Me, il primo contest nazionale dedicato a Bruce Springsteen, con più di 25 mila utenti a comporre la giuria popolare che ha decretato i 15 finalisti che si esibiranno domenica 29 agosto durante l’ultimo giorno dell’evento «Cercasi Bruce Disperatamente» e tra loro c’è anche Two Lives con l’interpretazione di «Atlantic city». Il gruppo bergamasco nato soli 3 mesi fa a seguito della pandemia è composto da: Serena Graziano, Matteo Massobrio e Diego Pavoni rispettivamente di 22, 23 e 24 anni.

Dopo il successo delle tre tappe live a Malgrate Valmadrera (LC), Milano e Bergamo, che hanno travolto oltre 5 mila amanti del puro rock di The Boss, è stato proprio il pubblico a decretare i 15 finalisti di Cover Me che, il prossimo 29 agosto, nella terza giornata del festival Cercasi Bruce Disperatamente, si esibiranno al Seminarino di Città Alta a Bergamo dove sarà scelta la migliore interpretazione originale di un brano di Bruce Springsteen.

Gli artisti provenienti da tutta Italia non solo hanno scaldato le piazze della prima edizione di Cover me live ma hanno conquistato il pubblico sul web con ben 3.200 voti e 25 mila visualizzazioni sul sito www.noiespringsteen.com.

E ora a Bergamo Alta sarà possibile ascoltare dal vivo le band finaliste: The HouseHolder Reloaded (Napoli), MMI-STREET BAND (Roma), Elena D’Andrea (Torino), Sandro Casali (Milano), Veronica Howle (Lecco), The Folding Chairs (Milano), Tommaso Imperiali (Como), Simone Villa & Makepop (Torino), Fabio Melis (Roma), Roberta Finocchiaro (Catania), Simone Bernardini (Cagliari), Iacopo Fedi (Marchigiano), Franky & The Blind Zeroes (Lecco), Federica Crasnich (Gorizia), Two Lives (Bergamo).

“Questi sono numeri straordinari per un festival come il nostro nato dalla passione di quattro amici per la musica di Springsteen” – afferma Alberto Lanfranchi, fondatore del gruppo NOI & Springsteen – “Siamo orgogliosi dei numeri raggiunti che ci dimostrano quanto questo format stia piacendo a tutti, compreso Bruce Springsteen che ha apprezzato una delle cover in gara in modo particolare. Un successo che sembra dimostrare come il suo rock rappresenti una via di ripartenza”.

In attesa della finale dal vivo, Cover me ha già un vincitore: la cover proposta dalla band napoletana The HouseHolder Reloaded è stata giudicata la migliore tra le oltre 60 candidate aggiudicandosi il Premio della Critica da parte della giuria composta da Massimo Cotto - Voce storica di Virgin Radio, Giorgio Berta - Presidente Fondazione Donizetti Bergamo, Ken Rosen - Fondatore Blog Estreetshuffle, Patrizia De Rossi - Giornalista e scrittrice, Ugo Bacci - Giornalista e critico musicale de L’Eco di Bergamo e Fabio Santini - Giornalista e critico musicale.

“The HouseHolder Reloaded con il brano “Rimanimm a ce guarda” hanno saputo cogliere il senso del brano scelto di Bruce Springsteen, The Waifarer, personalizzandolo con la propria sensibilità e con il proprio talento fino a renderlo un pezzo unico, dandone al tempo stesso un’interpretazione originale e personale” – afferma Massimo Cotto, Presidente della giuria della critica

Un entusiasmo che dà il via al countdown per l’evento “CERCASI BRUCE DISPERATAMENTE” che dal 27 al 29 agosto propone un programma ricco di appuntamenti per chiudere in modo scoppiettante il mese di agosto in Città. La partecipazione è libera e gratuita per le giornate di venerdì 27 e sabato 28 agosto, sarà necessario acquistare il biglietto, invece, per prendere parte alla finale di Cover Me in programma domenica 29 agosto. Per consultare il programma e prenotazioni www.book.noiespringsteen.com.

