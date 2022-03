Ucraina, capolavori a rischio: c’è un Caravaggio da salvare

La storia del capolavoro

L’anno successivo scoppiò la rivoluzione e poi dalla guerra civile. Durante la Seconda guerra mondiale Odessa fu bombardata pesantemente e poi occupata dalle truppe romene e naziste e della «Cattura di Cristo» (come oggi viene intitolato il quadro) per un po’ non si seppe più nulla, tanto più che inspiegabilmente la tela non risultava nell’elenco delle opere messe in salvo dal museo. Data per persa, la tela ricomparve «miracolosamente» nel giugno del 1945, 14 mesi dopo la liberazione della città, riconsegnata alle autorità sovietiche dalla Chiesa Cattolica Romana.