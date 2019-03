Ciao Mondo, mister e grande uomo

La sua eredità nelle parole dei giocatori L’AlbinoLeffe ricorda Emiliano Mondonico a un anno dalla morte in un video commovente con le testimonianze di chi l’ha conosciuto.Guarda il video.

Chi lo ha incontrato nel cammino della vita non lo potrà dimenticare, per quello che ha lasciato nel cuore e nell’anima. A un anno dalla morte il vuoto lasciato da Emiliano Mondonico è ancora incolmabile. In un video realizzato dall’AlbinoLeffe, le testimonianze toccanti di chi l’ha conosciuto. Il suo insegnamento più prezioso, non arrendersi mai.

