«Up to you», il teatro creato dai giovani

Due spettacoli per rialzare il sipario Sono una trentina gli under 25 che hanno aderito al percorso di formazione. Cureranno ogni aspetto delle proposte da portare in scena a Bergamo e Scanzorosciate.

Attivare, bisogno, piacere, collettività, inclusione, accessibilità, processo creativo, futuro: sono queste alcune delle parole chiave scelte dai protagonisti e dalle protagoniste della prossima edizione di «Up to you», il percorso formativo per spettatori attivi under 25 promosso dall’Assessorato alla Cultura di Bergamo in collaborazione con il Comune di Scanzorosciate, Bergamo per i Giovani e Dominio Pubblico, e realizzato da Qui e Ora Residenza Teatrale, i cui lavori si sono ufficialmente avviati a novembre 2020 per concludersi con la realizzazione del Festival «Up to you» in programma dal 27 al 29 maggio a Bergamo e il 4 e 5 giugno 2021 a Scanzorosciate.

Realizzato e condotto da Qui e Ora Residenza Teatrale, «Up to you» è un originale percorso di formazione rivolto agli under 25 «per vivere in modo nuovo il teatro, prendendosi cura di ogni aspetto dello spettacolo dal vivo: dalla selezione degli spettacoli, all’organizzazione degli eventi collaterali di un festival, dalla logistica alla promozione». I ragazzi protagonisti – una trentina di giovani, in prevalenza studenti e studentesse (72%), di età compresa principalmente tra i 20 e i 23 anni e residenti nel Comune di Bergamo (40%) e nella provincia (40%), con una percentuale più bassa proveniente da altre province limitrofe, soprattutto Milano e Lecco – si stanno occupando della selezione di due spettacoli scelti tra una rosa di dieci spettacoli di teatro contemporaneo, selezionati dalla rete «Risonanze» (direzioni artistiche partecipate di Dominio Pubblico - Roma, Festival 20 30 - Bologna, Direction Under 30 – Gualtieri, Festival Strabismi - Cannara, Kilowatt Festival - Sansepolcro), cui anche Up To You fa parte.

Le due proposte artistiche selezionate dal gruppo di giovani spettatori e spettatrici attivi saranno quindi presentate nell’edizione 2021 del Festival «Up to you» che si svolgerà dal 27 al 29 maggio a Bergamo e il 4 e 5 giugno 2021 a Scanzorosciate, spettacoli che «saranno parte di una programmazione più ampia, che accoglierà altre proposte culturali nazionali e internazionali selezionate dalla Direzione artistica di Qui e Ora Residenza Teatrale che costruirà un palinsesto coerente con gli obiettivi del progetto «Up to you».

Per info www.quieoraresidenzateatrale.it/up-to-you/ , [email protected]

