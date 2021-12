«Visioni»: a Daste tornano le stelle emergenti della musica indipendente internazionale The Courettes e Pm Warson sul palco venerdì 17 e sabato 18 dicembre. Tutte le informazioni della rassegna «Visioni».

L’obiettivo di «Visioni» è riportare a Bergamo la crème dei nuovi artisti indipendenti internazionali. Concerti in esclusiva, totalmente gratuiti, in una location unica quella di Daste a Bergamo.

Il 1 7 dicembre dalle 19 si esibiranno i «The Courettes» in apertura: Bee Bee Sea e poi DJ set: Gianni Fuso (Festival Beat).

Il 18 dicembre, invoca dalle 19 Pm Warson . In apertura: Blue Wit e DJ set e Talk: Dr. Feelgood (Virgin Radio)

Ecco una breve scheda dei gruppi:

The Courettes

«Ora non posso più immaginare il mio giradischi senza le Courettes» Rolling Stone USA.

La nuova scoperta della storica etichetta londinese Damaged Goods: The Courettes, un duo brasiliano/ danese composto dai coniugi Flavia Couri (chitarra e voce, già negli Autoramas, delle vere e proprie icone verdeoro) e dal batterista Martin Couri, dediti a un garage/blues/surf/rock ‘n’ roll venato di amore per i Sixties (in particolare per l’universo di Phill Spector e le melodie di girls group come Ronettes, Marvelettes e Shangri Las) ma suonato con attitudine grintosa, sull’esempio di band come Troggs, Who, Kinks, Sonics, Link Wray, Duane Eddy, Billy Childish, Ramones, Cramps e Jon Spencer. Immaginario vintage, fascinazioni rétro, sonorità analogiche e Lo-Fi, chitarre fuzzate, melodie ora zuccherose, ora rabbiose, batteria essenziale ma solida, tamburelli, maracas, sospiri, pene d’amore adolescenziale, wall of sound, charme e sensualità.

Pm Warson

Polistrumentista e cantante di base a Londra, il giovane PM Warson si è presto imposto sulla scena retro soul come uno dei nomi più chiacchierati e da tener d’occhio. Il suo primo singolo auto-prodotto e uscito su 7″ è andato sold-out in tempo record, diventando introvabileper gli appassionati del genere, mentre il rinomato marchio Fred Perry lo ha scelto come colonna sonora di un breve filmato. Definito dagli appassionati del genere come «un piccolo gioiellino di groove oldschool», l’attesissimo album di debutto «True Story» è un’esplosione di garage, latin funk, mod soul, swing, girl pop ma soprattutto rhythm n blues di ispirazione anni ’50 e ’60. Pm Warson pesca da un passato intramontabile e lo ripropone con una sensibilità moderna, perché la buona musica non stanca mai, ed è senza tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA