Alessandro, oggi una veglia di preghiera

Domani mattina i funerali a Ranica Il diciannovenne stroncato da un infarto sabato sera mentre giocava a calcio con gli amici nel parco di via della Conciliazione.

La salma del diciannovenne Alessandro Fregoni è stata composta nella chiesina di Santa Lucia, vicino alla chiesa parrocchiale di Ranica. Alessandro era stato colto da un arresto cardiaco sabato sera mentre giocava a calcetto con gli amici sul campetto del parco di via della Conciliazione. Ricoverato in Terapia Intensiva al «Papa Giovanni», è morto lunedì. L’ultimo gesto di generosità dei genitori è stato quello di acconsentire alla donazione degli organi. Questa sera a partire dalle 18 ci sarà una veglia per Alessandro nella chiesina di Santa Lucia. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 27 giugno, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ranica.

