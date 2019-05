Azzano, concorso per un posto da Vigile Si presentano in 111 da tutta la Lombardia

Azzano, in 111 per un posto da Vigile

Azzano, concorso per un posto da Vigile

In 111 per un posto come agente di Polizia locale: ad Azzano San Paolo al via il concorso pubblico per rinfoltire le fila dei Vigili del paese dell’hinterland. Sono oltre un centinaio gli ammessi alla prova preselettiva del concorso, che si terrà giovedì 20 giugno alle 8,30 alla scuola secondaria di primo grado di via don Gonella.

Il Comune di Azzano ha infatti indetto la selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un agente di Polizia locale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le domande sono arrivate da tutto il territorio lombardo: tra i candidati figurano numerosi giovani e donne, mentre tra le figure professionali vi sono guardie giurate, militari e agenti di polizia.

