Bolognini, dopo l’incendio del 12 marzo

Riaperta l’unità cardiocoronarica Ancora chiuso il reparto di Rianimazione in attesa della conclusione delle verifiche sugli impianti.

Era il 12 marzo quando un rogo, dalle cause non ancora chiarite, ha reso inagibili pronto soccorso, Unità cardiocoronarica e Rianimazione dell’ospedale Bolognini di Seriate (che fa capo all’Asst Bergamo Est): il pronto soccorso era stato riaperto alle 21 del giorno successivo all’incendio, e qualche giorno dopo anche le due sale di Emodinamica per consentire l’effettuazione delle procedure diagnostiche interventistiche cosiddette «elettive», non in urgenza; mercoledì 3 marzo, alle 20, è tornata perfettamente operativa l’Unità cardiocoronarica dell’ospedale e quindi anche l’attività in urgenza delle sale di Emodinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA