Carrellista urta camion e si ribalta

Trauma cranico per un 42enne Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 25 marzo nell’area industriale di Chiuduno.

Un 42enne che stava guidando un carrello nel cortile di una ditta di via Trieste a Chiuduno, ha urtato un camion e si è ribaltato. L’uomo ha subito un forte trauma cranico. Sul posto sono accorse in codice rosso un’ambulanza e un’auto medica. Gli operatori sanitari hanno soccorso il ferito che ha battuto violentemente la testa. Dopo averlo stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Seriate per le cure.

