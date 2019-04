Da Orio al Serio a Barcellona

Nuovo volo estivo per la Spagna Vueling ritorna a Bergamo per la stagione estiva.

La compagnia riconferma la sua presenza presso l’aeroporto Milano Bergamo per tutta la stagione estiva 2019: dal 24 luglio al 27 ottobre fino a 4 frequenze settimanali e 16.500 posti per raggiungere la capitale della Catalogna.

«Con il rilancio di questa rotta dall’aeroporto Milano Bergamo, si arricchisce ulteriormente la già ampia offerta estiva per il mercato italiano», ha commentato Susanna Sciacovelli, Direttore Generale per l’Italia di Vueling. «L’esperienza positiva di questa tratta speciale operata nel periodo pasquale ci ha confermato quanto la nostra offerta possa essere interessante anche per tutta la stagione estiva per i viaggiatori che desiderano scoprire le bellezze di una città straordinaria come Barcellona».

«Siamo lieti di accogliere Vueling nel novero delle compagnie aeree che operano regolarmente sull’Aeroporto di Milano Bergamo durante la stagione estiva 2019» – dichiara Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO. «Le operazioni stagionali svolte da Vueling hanno incontrato l’apprezzamento dei passeggeri che, siamo certi, vorranno approfittare delle opportunità offerte di volare non solo a Barcellona ma anche sulle rotte domestiche spagnole oltre che su quelle internazionali che la compagnia aerea gestisce con una serie di comode coincidenze verso destinazioni ancora non collegate direttamente con Milano Bergamo».

La rotta sarà attiva nei seguenti mesi:

•Luglio con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica);

•Agosto con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica);

•Settembre con 3 frequenze settimanali (lunedì, venerdì e domenica);

•Ottobre con 3 frequenze settimanali (lunedì, venerdì e domenica).

