Dalmine, la passeggiata del pavone

Il pennuto a spasso in via Sertorio Un pavone immortalato questa mattina, 21 giugno, mentre girovagava in strada.

Un insolito incontro questa mattina, venerdì 21 giugno, a Dalmine. In via Sertorio, angolo via Brembo, passeggiava indisturbato questo bell’esemplare di pavone. Non si sa da dove provenga il pimpante pennuto a spasso per il paese, forse è in fuga da qualche allevamento della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA