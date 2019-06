Due cani dormono in A4, salvati

Erano scappati dal cortile di un’azienda Il ritrovamento è avvenuto venerdì 7 giugno in A4 nei pressi di Passirano. Soccorsi dalla Polizia stradale di Seriate. Rintracciati i proprietari grazie al chip.

Una pattuglia della polizia stradale di Seriate ha notato un cane che dormiva placidamente sulla corsia di emergenza dell’autostrada A4 in territorio di Passirano, in direzione Brescia. A quel punto gli agenti hanno accostato e si sono fermati per soccorrerlo, si trattava di un rottweiler, ben curato e molto placido; così lo hanno caricato in auto per portarlo in caserma e avviare il riconoscimento dei proprietari attraverso il chip.

Mentre stavano per ripartire si sono accorti che un altro cane, un simil labrador, stava dormendo nella zona verde tra il guardrail che divide i due sensi di marcia. Dopo avere messo in salvo anche lui, hanno velocemente rintracciato il proprietario. Si trattava di un imprenditore che aveva lasciato aperto il cancello dell’azienda di Castagnato e nottetempo i cani erano fuggiti.

